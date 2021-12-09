Коронавирус Страны ЕС согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев, - Reuters

2021-12-09 19:20

 

Страны-участницы Европейского союза согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев. Но переговоры об ограничениях для граждан третьих стран еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание со ссылкой на чиновника и дипломата из ЕС, правительства стран-участниц должны были достичь консенсуса по поводу сокращения срока действия COVID-сертификатов уже в эту пятницу, но переговоры могут растянуться на следующую неделю.

При этом отмечается, что правительства стран-участниц ЕС неоднократно заявляли, что требуется унифицированный подход, который позволит избежать дополнительных сбоев в туристическом бизнесе. Тем не менее, на сегодня установлены разные правила в зависимости от страны.

Например, Франция сокращает срок действия сертификатов до семи месяца, и новые правила уже будут действовать с 15 января. На Кипре срок действия сертификатов тоже ограничат 7 месяцами, тогда как в Греции он будет действовать только шесть месяцев у пожилых людей.

Отметим, сейчас сертификаты действуют 12 месяцев.

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