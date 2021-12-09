Коронавирус Украинцам раздадут по 8 тысяч гривен: в Минсоцполитики объяснили, как их получить

2021-12-09 20:40

В Министерстве социальной политики приняли решение выплатить украинцам по 8 тысяч гривен и рассказали, кто их получит.

Об этом сообщает Минсоцполитики на своей странице в Telegram.

В марте в Верховной Раде приняли закон о том, что ФОПы, проживающее в красной карантинной зоне, смогут получить поддержку от государства. Им полагались выплаты в виде 8 тысяч гривен, однако не все смогли получить деньги из-за неверно указанной информации.

Украинцы, которые подавали заявки на получения помощи от государства получили второй шанс. Всё, что нужно сделать - повторно обратиться через портал "Дія", с указанием верного банковского счета.

Подать заявку на получение помощи от государства можно до 15 декабря включительно.

Перечисление помощи будет производиться АО "Ощадбанк" на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, в котором открыт счет, указанный в сообщении.