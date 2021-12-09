Коронавирус Украинцам раздадут по 8 тысяч гривен: в Минсоцполитики объяснили, как их получить

2021-12-09 20:40

 

В Министерстве социальной политики приняли решение выплатить украинцам по 8 тысяч гривен и рассказали, кто их получит.

Об этом сообщает Минсоцполитики на своей странице в Telegram.

В марте в Верховной Раде приняли закон о том, что ФОПы, проживающее в красной карантинной зоне, смогут получить поддержку от государства. Им полагались выплаты в виде 8 тысяч гривен, однако не все смогли получить деньги из-за неверно указанной информации.

Украинцы, которые подавали заявки на получения помощи от государства получили второй шанс. Всё, что нужно сделать - повторно обратиться через портал "Дія", с указанием верного банковского счета.

Подать заявку на получение помощи от государства можно до 15 декабря включительно.

Перечисление помощи будет производиться АО "Ощадбанк" на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, в котором открыт счет, указанный в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Тысяча гривен за вакцинацию: как получить деньги быстрее остальных

2021-12-09 20:20

Подорожание коммуналки: украинцам разъяснили, нужно ли повторно подавать документы на субсидию

2021-12-08 21:40

Родителям на заметку: в Украине на прилавках нашли тысячи опасных игрушек

2021-12-07 19:00

Украинцам увеличат долги за коммуналку

2021-12-06 20:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украинцам раздадут по 8 тысяч гривен: в Минсоцполитики объяснили, как их получить

2021-12-09 20:40

Тысяча гривен за вакцинацию: как получить деньги быстрее остальных

2021-12-09 20:20

Страны ЕС согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев, - Reuters

2021-12-09 19:20

Глава Pfizer: Омикрону может понадобиться четвертая доза вакцины

2021-12-09 18:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украинцам раздадут по 8 тысяч гривен: в Минсоцполитики объяснили, как их получить 2021-12-09 20:40
Тысяча гривен за вакцинацию: как получить деньги быстрее остальных 2021-12-09 20:20
Страны ЕС согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев, - Reuters 2021-12-09 19:20
Глава Pfizer: Омикрону может понадобиться четвертая доза вакцины 2021-12-09 18:00