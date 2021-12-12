Политика Представительница Госдепа США посетит Киев и Москву: какие вопросы будут обсуждаться

2021-12-12 12:30

 

13-15 декабря помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Американский политик обсудит наращивание военной техники со стороны России к границе Украины.

Своими действиями Донфрид подтвердит приверженность США делу Украине, ее суверенитету, независимости и территориальной целостности.

Помощник госсекретаря подчеркнет, что можно добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.

Также во время посещения Москвы, Карен Донфрид планирует встретиться с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Госдеп отмечает, что 15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями ЕС и НАТО.

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