Представительница Госдепа США посетит Киев и Москву: какие вопросы будут обсуждаться

13-15 декабря помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
Американский политик обсудит наращивание военной техники со стороны России к границе Украины.
Своими действиями Донфрид подтвердит приверженность США делу Украине, ее суверенитету, независимости и территориальной целостности.
Помощник госсекретаря подчеркнет, что можно добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.
Также во время посещения Москвы, Карен Донфрид планирует встретиться с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Госдеп отмечает, что 15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями ЕС и НАТО.