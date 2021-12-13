Политика Австрия призвала ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2»

2021-12-13 19:20

Сегодня, 13 декабря, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился к Совету министров иностранных дел стран ЕС, с призывом как можно скорее вести в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток— 2».

Об этом передает «Deutsche Welle».

По его словам, проект газопровода уже завершен, и его пора привести в использование, также он отметил, что не нужно ставить под сомнение использование «Северного потока— 2» каждый раз, когда у ЕС возникают споры с Россией.

Этим заявлением глава австрийского МИД парировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая говорила, что не видит оснований для ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию, поскольку он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Также она отмечала, что в случае вторжения армии «неприятеля» в Украину трубопровод могут отключить.