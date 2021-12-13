Ранее считалось, что новая мутация коронавируса не приводит к смертельному исходу. Кроме того, в стране растёт количество госпитализированных с новым вирусом
В Великобритании зафиксирован первый летальный случай от штамма Омикрон коронавирусной инфекции COVID19.
Об этом, со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона, сообщило информационное агентство "ТАСС".
"Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом", заявил глава британского правительства.
Джонсон отметил, что в стране также фиксируют множественные случаи госпитализаций пациентов со штаммом Омикрон. Глава правительства рассказал о распространении нового подвида коронавируса после посещения центра вакцинации.
Стоит добавить, что ранее считалось, что штамм Омикрон не приводит к летальным последствиям. Более того, большинство заболевших переносили инфекцию в лёгкой форме, в основном, жалуясь на сильную усталость.