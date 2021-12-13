Политика В Киеве завоют сирены тревоги: что готовят власти на случай атаки россиян

2021-12-13 21:40

Киевскими властями было принято решение начать готовить население к возможному вторжению российских войск на территорию Украины. В частности, будут проводиться разъяснительная работа с гражданами, учения со звуковыми сиренами, а также тренинги с полицией и сотрудниками метрополитена.

Об этом в интервью порталу “Бабель” рассказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко.

По его словам, уже со следующей недели начнут проводить информационную работу с населением, а именно - с помощью сирены учить людей, как действовать в той или иной ситуации: “Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда ее услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать”.

О возможном нападении планируется сообщать не только с помощью сирены, но и с помощью систем предупреждения и оповещения.

Чиновник рассказал, что власти уже проверили состояние многих бомбоубежищ, которые есть в Киеве. По его словам, большинство из них, это старые советские конструкции, однако они хорошо укреплены, имеют инфраструктуру и рассчитаны на большое количество людей. Крищенко отметил, что, однако, многие из них, в частной собственности.

“Наш департамент безопасности и районные администрации выдавали предписания, чтобы привести их в порядок. Часть отремонтировали, по части есть вопросы. На прошлой неделе мы обсуждали вопрос, что часть этих помещений хотят передать городу, но они в неудовлетворительном состоянии. Город в таком виде их взять не может — сначала нужно привести в порядок”, — рассказал Андрей Крищенко.

Чиновник отметил, что в Киеве, кроме прочего, есть еще больше 4 тысяч объектов двойного назначения — это подвалы, подземные паркинги, подвальные магазинчики и так далее. Многие из них находятся в коммунальной собственности и в случае тревоги они готовы принять людей. К категории объектов двойного назначения можно отнести и метрополитен.

Кроме того, во многих жилых домах есть закрытые подвалы. Для того, чтобы использовать их как бомбоубежище, кому-то из жильцов надо написать заявку в ЖЭК или ОСМД, потом это помещение обследует комиссия, в том числе с представителями КГГА. Если оно пригодно для использования как укрытие, его промаркируют, и люди будут знать, что там можно укрываться.