Экономика НБУ повысил стоимость доллара на 15 декабря

2021-12-14 21:40

 

Стоимость американской валюты выросла на 12 копеек. В паре с евро гривна "ослабла" на 20 копеек

Национальный банк Украины обновил стоимость основных иностранных валют на среду 15 декабря.

Об этом свидетельствуют даннные финансового регулятора страны.

В частности, стоимость американского доллара выросла на 12 копеек - до 27,00 грн/долл. Цена евро и вовсе увеличилась на 0,2 гривны - до30,53 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке доллар и евро торговались в пределах 27,00/27,02 грн/долл и 30, 54/30,56 грн/евро соответственно.

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За год украинцы набрали потребительских кредитов на 49 миллиардов гривен 2021-12-08 09:02