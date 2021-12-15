Политика Украинским пограничникам разрешили применять оружие: закон в действии

2021-12-15 20:20

 

Усовершенствованный порядок был принят Верховной Радой Украины 18 ноября этого года и подписан президентом Украины. Сегодня закон №1897-IX официально опубликован в газете "Голос Украины".

В Украине вступил в силу Закон Украины о применении оружия пограничниками. Также они смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации.

Отметим, что усовершенствованный порядок был принят Верховной Радой Украины 18 ноября этого года и подписан президентом Украины. Сегодня закон №1897-IX официально опубликован в газете "Голос Украины"

Стоит отметить, что закон дает пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и проводить личный осмотр задержанных. Также они могут осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинять вред жизни или здоровью людей.

Законопроект также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников и др.

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