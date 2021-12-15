Коронавирус Новые правила: Италия запретила въезд даже вакцинированным украинцам

2021-12-15 20:40

Сегодня власти Италии изменили правила пересечения границы - так, с 16 декабря и до конца января запрещаются необязательные поездки для вакцинированных граждан Украины, в том числе с целью туризма.

Но есть ряд исключений, когда граждан все же будут пропускать, информирует онлайн-карта МИД Украины и издание Corriere della Sera.

В страну будут пускать украинцев, у которых есть на руках вид на жительство в Италии или въезжающие в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости.

В отдельных случаях по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований украинцам могут разрешить въезд в страну. Речь идет о гражданах с подтвержденными и стабильными личными отношениями с гражданами Италии.

При въезде гражданам Украины из указанных выше категорий необходимо:

заполнить до прибытия онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна здесь;

предъявить справку (сертификат) о негативном результате молекулярного тестирования (сделанного не более чем за 72 часа до приезда) или экспресс-тестирования на COVID-19 (сделанного не более чем за 24 часа до приезда);

активировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях, в соответствии с территорией проживания, и пройти 10 дней самоизоляции, по окончании которой провести повторное тестирование для подтверждения негативного результата (молекулярный или экспресс-тест).

Известно, что запрещено въезжать в Италию гражданам, которые в течение последних 14 дней проживали или находились транзитом в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Намибии и Эсватини.