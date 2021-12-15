Новые правила: Италия запретила въезд даже вакцинированным украинцам

Сегодня власти Италии изменили правила пересечения границы - так, с 16 декабря и до конца января запрещаются необязательные поездки для вакцинированных граждан Украины, в том числе с целью туризма.
Но есть ряд исключений, когда граждан все же будут пропускать, информирует онлайн-карта МИД Украины и издание Corriere della Sera.
В страну будут пускать украинцев, у которых есть на руках вид на жительство в Италии или въезжающие в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости.
В отдельных случаях по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований украинцам могут разрешить въезд в страну. Речь идет о гражданах с подтвержденными и стабильными личными отношениями с гражданами Италии.
При въезде гражданам Украины из указанных выше категорий необходимо:
Известно, что запрещено въезжать в Италию гражданам, которые в течение последних 14 дней проживали или находились транзитом в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Намибии и Эсватини.