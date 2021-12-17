Спорт Футбольный гений! Немецкий тренер Ливерпуля Юрген Клопп установил очередной рекорд

2021-12-17 18:28

Юрген Клопп продолжает доказывать, что руководство Ливерпуля не ошиблось, когда пригласило его на пост главного тренера. В матче против Ньюкасла, который "мерсисайдцы" выиграли 3:1, специалистом был побит очередной рекорд.

Эта победа стала 150-й для клуба в АПЛ под руководством Клоппа. Как сообщает издание The Times, Клопп достиг этой отметки быстрее всех.

Для достижения такого результата немцу потребовалось провести 237 матчей. По этому показателю он превзошел достижение Кенни Далглиша 2011 года, который одержал 150-ю победу в 249-м поединке.

После 17 туров Ливерпуль с 40 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстает от лидирующего Манчестер Сити на один балл.

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