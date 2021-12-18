Коронавирус Штамм Омикрон: названы симптомы и сроки их появления

2021-12-18 13:30

 

У большинства заболевших Омикроном не бывает классических симптомов – таких как пропажа обоняния и вкуса.

Новый штамм Омикрон быстро распространяется по всему миру. По данным ВОЗ его симптомы могут проявиться через 3 - 14 дней после заражения. Однако, в среднем это занимает пять-шесть дней, сообщает издание The Mirror.

Большинство симптомов Омикрона совпадают с симптомами обычной простуды.

Профессор Тим Спектор сказал, что у большинства заболевших Омикроном не бывает классических симптомов – таких как пропажа обоняния и вкуса.

"Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, сейчас составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем", – заявил он.

Однако, существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки Омикрона:

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • иногда даже ночная потливость.

Отмечается, что люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому людей просят изолироваться, если у них положительный тест, даже если у них нет симптомов.

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