Коронавирус Правила въезда в Польшу меняются с 18 декабря, - Госпогранслужба

2021-12-18 14:00

17 декабря Совет Министров Республики Польша принял изменения в порядке пропуска граждан, прибывающих в страну за пределами Европейского Союза (в том числе из Украины).

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украина.

Так, дополнили категорию лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования, к ним относятся:

- дети до 5 лет;

- лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;

- граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях).

С 15 декабря 2021 года вступили в силу изменения по пересечению границы для граждан, прибывающих в Республику Польша за пределами Европейского Союза (в том числе из Украины).

Отмечается, что при пересечении границы лица должны предоставить, кроме сертификата о вакцинации, результаты отрицательного ПЦР-теста, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая от времени, когда этот тест было сделано.

Однако, данное требование не касается учащихся, обучающихся на территории Польши или в соседней стране и сопровождающих их опекунов, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.