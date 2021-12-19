Коронавирус ПриватБанк рассказал, когда начнет начислять тысячу за вакцинацию

2021-12-19 11:30

Почему карты "еПоддержка" иногда не отображаются в "Дие" и как решить проблему

ПриватБанк рассказал о нюансах оформления карты "еПоддержка", на которую вакцинированные украинцы смогут получить 1000 гривен.

Как сообщает пресс-служба банка, открыть карту для получения выплаты могут не только клиенты банка, причем сделать это можно удаленно, без обращения в отделение ПриватБанка.

"У нас есть удаленная идентификация, поэтому загружайте последнюю версию Приват24 и присоединяйтесь к нашим клиентам”, – сказали в банке.

В то же время в ПриватБанке отметили, что открытие карты "еПоддержка" для украинцев, которые еще не достигли 18-летнего возраста, не доступно. Также условием получения помощи от государства является наличие "зеленого" сертификата вакцинации в приложении "Дия".

В то же время в банке предупредили, что иногда после открытия карты она не подтягивается в "Дию". В этом случае ничего предпринимать не нужно, достаточно немного подождать, ведь иногда из-за того, что некоторые данные не подтягиваются, отображение открытого счета в приложении может задержаться.

“Раз в сутки банки дополнительно подгружают данные. Если через сутки IBAN не подтянется, попробуйте снова”, – объяснили в банке.

Как отметили в ПриватБанке, госпрограмма стартует с 19 декабря, поэтому и зачисление помощи стоит ожидать, начиная с этой даты.