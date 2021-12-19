Политика Зеленский подписал закон об увеличении налогов

2021-12-19 14:00

Подписанный президентом документ предусматривает защиту бюджета от возможных уклонений от налогообложения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений или, как его называют, "ресурсный" законопроект №5600. Верховная Рада приняла документ 30 ноября, его поддержали 255 депутатов. Об этом в субботу, 18 декабря сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении сказано, что закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" № 1914-ІХ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения.

В частности, документ предусматривает: индексацию ставок некоторых налогов; изменение подходов к НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа; установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенос отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет; повышение отдельных ставок экологического налога.

Кроме того, согласно закону, в стране введут минимальное налоговое обязательство налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения. Исключения - участки членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодия граждан в рамках населенных пунктов, земли на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине, который регулирует налоговые условия специального правового режима Дія Сіті.