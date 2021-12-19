Коронавирус Вакцинация набирает обороты, в Минздраве приняли жесткое решение: кого не пустят на работу без прививки

2021-12-19 15:00

 

В Министерстве здравоохранения утвердили приказ, которым расширили перечень профессий, представители которых обязаны вакцинироваться от коронавируса.

Приказ обнародовали на сайте Минздрава. В ведомстве расширили список сотрудников, которые должны будут сделать прививку. В противном случае их не допустят к работе. Жесткие требования были введены, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Теперь обязательной вакцинации подлежат сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления и администраций, работники образовательной сферы, включая ВУЗы и заведения дошкольного образования, сотрудники сферы здравоохранения, а также различных коммунальных предприятий и организаций.

Глава Минздрава Виктор Ляшко подчеркнул, что вакцинация необходима, потому что сотрудники этих учреждений взаимодействуют с большим количеством людей. Риск распространения инфекции в этом случае очень высокий. Он добавил, что 9 из 10 госпитализированных с коронавирусом – не делали прививку.

Отметим, что приказ вступит в силу через месяц после публикации.

subscriber subscriber

Еще по теме

Путин еще не принял решение: в США опубликовали новые данные о ситуации на границе Украины

2021-12-18 12:00

За сутки привито 133 тыс украинцев, из них 14 человек получили бустерную дозу

2021-12-17 13:45

Какой вакциной украинцам будут делать бустерную прививку от коронавирса

2021-12-17 10:11

Кабмин Украины отменил военкоматы. Где и как теперь будут набирать солдат для ВСУ

2021-12-17 08:26

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Вакцинация набирает обороты, в Минздраве приняли жесткое решение: кого не пустят на работу без прививки

2021-12-19 15:00

Тысяча за вакцинацию. Как получить и на что потратить: ответы на все вопросы

2021-12-19 13:00

ПриватБанк рассказал, когда начнет начислять тысячу за вакцинацию

2021-12-19 11:30

В Украине суточная заболеваемость COVID-19 снизилась до 3500 случаев

2021-12-19 10:30
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Вакцинация набирает обороты, в Минздраве приняли жесткое решение: кого не пустят на работу без прививки 2021-12-19 15:00
Тысяча за вакцинацию. Как получить и на что потратить: ответы на все вопросы 2021-12-19 13:00
ПриватБанк рассказал, когда начнет начислять тысячу за вакцинацию 2021-12-19 11:30
В Украине суточная заболеваемость COVID-19 снизилась до 3500 случаев 2021-12-19 10:30