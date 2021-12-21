Коронавирус Премьер-министр Израиля официально объявил о начале пятой волны пандемии

2021-12-21 14:14

Власти Израиля призывают население придерживаться основных коронавирусных ограничений, поскольку штамм Омикрон вызвал пятую волну пандемии.

"Если три недели назад понадобился бы бинокль, чтобы увидеть волну коронавируса, идущую издалека, то теперь она уже здесь, Омикрон-штамм уже в Израиле. По моим оценкам, еще через три-четыре недели, может быть, раньше, мы увидим всплеск заболеваемости, который не оставит места для сомнений", - заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет в видеообращении.

Он анонсировал, что вскоре руководство страны предоставит инструкции для населения, а к тому времени израильтян призывают поддерживать как можно большую социальную дистанцию, не собираться в группы и носить маски.

Отдельно Беннет обратился к работодателям с просьбой уже с этого понедельника в меру возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы и добавил, что на такой шаг пойдут и госслужащие.