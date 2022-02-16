Коронавирус Невролог рекомендовал переболевшим омикроном отказаться от кофе

2022-02-16 21:40

 

Переболевшим омикроном людям лучше отказаться от привычки пить кофе. Такой совет дал врач-невролог сети клиник Игорь Мацокин.

По его словам, что в период постковида следует минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится кофеин. Невролог пояснил, что кофеин истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая играет важную роль в обмене энергии и веществ. При этом он отметил, что ее наличие в организме после перенесенного COVID-19 «и так минимально».

Помимо этого, кофеин приводит к обезвоживанию и, следовательно, к повышению свертываемости крови, а также к снижению в крови различных микроэлементов. Все это негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систем, подчеркнул Мацокин. В связи с этим врач рекомендовал заменить кофе некрепким белым или зеленым чаем.

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