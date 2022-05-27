Коронавирус Эффективность вакцинации от коронавируса стремительно снижается - новые исследования показали, что...

2022-05-27 16:30

Исследователи бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano заявили, что эффективность вакцинации от коронавируса стремительно уменьшается через несколько месяцев, а если речь идео об Омикрон-штамме, то еще быстрее. Об этом сообщает La Libre Belgique.

Исследование охватило 1,43 млн человек, оно проводилось в период с июля 2021 по апрель 2022 года.

"Защита от симптомной инфекции при штамме Дельта уменьшается от исходной оценки в 81% до 56% за 100-150 дней после первичной вакцинации. После бустерной дозы при таком же результате исходная защита оценивается в 84%. При симптомной инфекции от варианта коронавируса Омикрон полученная защита уменьшается от 37% до 18% за 100-150 дней после базовой вакцинации. Бустерная прививка усиливает исходную защиту до 52%, но через 100-150 дней она снижается до 25%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что иммунитет, полученный при заражении COVID-19, в сочетании с усиливающей прививкой обеспечивает защиту в 67% против симптомной инфекции.

Однако вакцинация обеспечивает гораздо более усиленную защиту от тяжелых форм заболевания, при которых необходима госпитализация.

"При варианте Дельта защита оценивается в 93% после бустерной прививки. И за 100-150 дней она снижается до 87%. При Омикроне после усиливающей прививки "защита от госпитализации" за 100-150 дней снижается до 66%", - говорится в статье.