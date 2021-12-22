Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине опустилось до 6 тысяч, но погибли более 300 человек

2021-12-22 12:43

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, за 24 часа госпитализирован 2 241 человек; болезнь побороли 19 494 человека. При этом зарегистрирован 301 летальный исход.

Сколько диагнозов COVID-19 поставлено в регионах в сутки: