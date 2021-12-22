Число новых случаев COVID-19 в Украине опустилось до 6 тысяч, но погибли более 300 человек
2021-12-22 12:43
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников.
Как сообщает пресс-служба МОЗ, за 24 часа госпитализирован 2 241 человек; болезнь побороли 19 494 человека. При этом зарегистрирован 301 летальный исход.
Сколько диагнозов COVID-19 поставлено в регионах в сутки:
- Винницкая область – 251;
- Волынская область – 376;
- Днепропетровская область – 170;
- Донецкая область – 362;
- Житомирская область – 120;
- Закарпатская область – 182;
- Запорожская область – 392;
- Ивано-Франковская область – 158;
- г. Киев – 1403;
- Киевская область – 354;
- Кировоградская область – 95;
- Луганская область – 77;
- Львовская область – 166;
- Николаевская область – 219;
- Одесская область – 154;
- Полтавская область – 349;
- Ровенская область – 244;
- Сумская область – 157;
- Тернопольская область – 130;
- Харьковская область – 213;
- Херсонская область – 121;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 309;
- Черновицкая область – 87;
- Черниговская область – 91.