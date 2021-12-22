Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине опустилось до 6 тысяч, но погибли более 300 человек

2021-12-22 12:43

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников. 

Как сообщает пресс-служба МОЗ, за 24 часа госпитализирован 2 241 человек; болезнь побороли 19 494 человека. При этом зарегистрирован 301 летальный исход. 

Сколько диагнозов COVID-19 поставлено в регионах в сутки:

  • Винницкая область – 251;
  • Волынская область – 376;
  • Днепропетровская область – 170;
  • Донецкая область – 362;
  • Житомирская область – 120;
  • Закарпатская область – 182;
  • Запорожская область – 392;
  • Ивано-Франковская область – 158;
  • г. Киев – 1403;
  • Киевская область – 354;
  • Кировоградская область – 95;
  • Луганская область – 77;
  • Львовская область – 166;
  • Николаевская область – 219;
  • Одесская область – 154;
  • Полтавская область – 349;
  • Ровенская область – 244;
  • Сумская область – 157;
  • Тернопольская область – 130;
  • Харьковская область – 213;
  • Херсонская область – 121;
  • Хмельницкая область – 183;
  • Черкасская область – 309;
  • Черновицкая область – 87;
  • Черниговская область – 91.
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