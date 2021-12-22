Экономика Экономика Украины падает из-за риска вторжения России и подорожания энергоносителей

2021-12-22 11:13

Риск вторжения России в Украину, скачок цен на энергоносители, распространение новых штаммов коронавируса и карантин привели к ухудшению ожидания развития экономики Украины. 

"Внешняя среда стала для украинской экономики более угрожающей. Прежде всего это связано с эскалацией конфликта с Российской Федерацией. Из последствий этой эскалации мы видим существенный рост цен на газ в Европе, что ставит определенные угрозы для украинской экономики", - заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

А вот новый штамм COVID-19, по словам финансиста,  может негативно повлиять на темпы восстановления мировой экономики, что, в свою очередь, скажется и на Украине.

Так, согласно отчету НБУ о финансовой стабильности, карантин, введенный на фоне пандемии коронавируса, привел к потере около 0,8 п. п. роста ВВП в 2021 году.

Как указано в документе, реальный ВВП в III квартале вырос всего на 2,7% г/г. Сдерживают рост экономики ограниченные производственные мощности, низкий уровень частных инвестиций, подорожание энергоносителей, слабое восстановление сферы услуг и другие факторы.

В то же время поддерживают экономическое восстановление устойчивый потребительский спрос, оживление инвестиционной активности, в частности в государственном секторе, рекордный урожай.

"Согласно октябрьскому прогнозу НБУ рост экономики в этом году составит 3,1%. <...> В 2022 году экономика вырастет на 3,8%", - говорится в отчете.

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