Коронавирус При заражении Омикроном риск требующих госпитализации осложнений на 40% ниже, - ученые

2021-12-23 15:46

Риск госпитализации для пациентов зараженных штаммом коронавируса Омикрон на 40% ниже чем у тех, у кого был выявлен штамм Дельта. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные группы моделирования вспышек под руководством профессора Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона.

Ученые провели анализ госпитализаций и вакцинации в Англии в период с 1 по 14 декабря. Также ними были изучены медицинские карты тех, кто был инфицированным штаммами Дельта и Омикрон.

"Зараженные штаммом Омикрон в среднем на 20-25% меньше обращались в больницы, чем инфицированные вариантом Дельта, а также на 40-45% реже нуждались в госпитализации", - сказано в сообщении.

Для небольшого процента людей, ранее не болевших COVID-19 и не вакцинированных, риск госпитализации был примерно на 11% ниже в случае заражения штаммом Омикрон по равнению с больными штаммом Дельта.

Сам Фергюсон отметил, что все же, несмотря на результаты исследования, "высокая заразность варианта коронавируса Омикрон сохраняет вероятность того, что медицинские службы столкнутся с ростом госпитализаций.