Коронавирус Вакцинированным пенсионерам в Словакии выплатят по 300 евро - закон уже принят

2021-12-24 20:34

В честь новогодне-рождественских праздников власти Словакии решили выплатить вакцинированным от коронавируса лицам в возрасте от 60 лет финансовое вознаграждение в размере 200 и 300 евро, сообщает радио RTVS.

Согласно утвержденному закону, пожилые люди получат 200 евро, если они привиты двумя дозами COVID-вакцины, и 300 евро - если успели получить и бустерную дозу.

Как указано, на эту инициативу государство выделило 279 миллионов евро.

Словакия, население которой составляет около 5,5 миллиона жителей, занимает одно из первых мест в Евросоюзе по числу новых случаев заражения коронавирусом и одно с последних - по числу привитых.