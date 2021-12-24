Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине быстро пошло на спад - ситуация по областям

2021-12-24 13:11

В Украине за сутки зафиксирован спад новых случаев заражения коронавирусом – 6 647 новых подтвержденных случаев, тогда как накануне инфицировались 7 312 человек.

Как сообщает Минздрав Украины, за 24 часа госпитализированы 1 646 человек, выздоровели более 14,8 тыс граждан. При этом коронавирус унес жизни 248 украинцев.

Сколько новых случаев заражения в регионах в сутки: