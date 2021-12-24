Число новых случаев COVID-19 в Украине быстро пошло на спад - ситуация по областям
2021-12-24 13:11
В Украине за сутки зафиксирован спад новых случаев заражения коронавирусом – 6 647 новых подтвержденных случаев, тогда как накануне инфицировались 7 312 человек.
Как сообщает Минздрав Украины, за 24 часа госпитализированы 1 646 человек, выздоровели более 14,8 тыс граждан. При этом коронавирус унес жизни 248 украинцев.
Сколько новых случаев заражения в регионах в сутки:
- Винницкая область – 228;
- Волынская область – 215;
- Днепропетровская область – 212;
- Донецкая область – 593;
- Житомирская область – 138;
- Закарпатская область – 211;
- Запорожская область – 331;
- Ивано-Франковская область – 170;
- Киев – 1234;
- Киевская область – 378;
- Кировоградская область – 70;
- Луганская область – 57;
- Львовская область – 392;
- Николаевская область – 204;
- Одесская область – 142;
- Полтавская область – 411;
- Ровенская область – 204;
- Сумская область – 164;
- Тернопольская область – 188;
- Харьковская область – 192;
- Херсонская область – 44;
- Хмельницкая область – 299;
- Черкасская область – 236;
- Черновицкая область – 123;
- Черниговская область – 211.