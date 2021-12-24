Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине быстро пошло на спад - ситуация по областям

2021-12-24 13:11

В Украине за сутки зафиксирован спад новых случаев заражения коронавирусом – 6 647 новых подтвержденных случаев, тогда как накануне инфицировались 7 312 человек.

Как сообщает Минздрав Украины, за 24 часа госпитализированы 1 646 человек, выздоровели более 14,8 тыс граждан. При этом коронавирус унес жизни 248 украинцев. 

Сколько новых случаев заражения в регионах в сутки:

  • Винницкая область – 228;
  • Волынская область – 215;
  • Днепропетровская область – 212;
  • Донецкая область – 593;
  • Житомирская область – 138;
  • Закарпатская область – 211;
  • Запорожская область – 331;
  • Ивано-Франковская область – 170;
  • Киев – 1234;
  • Киевская область – 378;
  • Кировоградская область – 70;
  • Луганская область – 57;
  • Львовская область – 392;
  • Николаевская область – 204;
  • Одесская область – 142;
  • Полтавская область – 411;
  • Ровенская область – 204;
  • Сумская область – 164;
  • Тернопольская область – 188;
  • Харьковская область – 192;
  • Херсонская область – 44;
  • Хмельницкая область – 299;
  • Черкасская область – 236;
  • Черновицкая область – 123;
  • Черниговская область – 211.
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