Коронавирус Госбанки начали выплаты по программе єПідтримка

2021-12-26 12:00

Уже 5 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен от государства. Сумма потраченных средств составляет 270 млн гривен.

Государственные банки в Украине начали осуществлять выплаты 1000 гривен, которую граждане могут получить за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщила пресс-служба Кабмина.

Указано, что с 24 декабря выплаты в рамках программы єПідтримка осуществляют ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

"Более 3,6 млн человек уже открыли специальные счета в этих банках", – говорится в сообщении.

Также указано, что уже 5 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен от государства. При этом 6 млн уже открыли специальную карточку. А сумма потраченных средств составляет 270 млн гривен.

Напомним, 19 декабря в Украине стартовала єПідтримка. По 29 декабря включительно полностью вакцинированные украинцы могут подать заявку на получение тысячи гривен.