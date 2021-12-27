Экономика Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на конец декабря

2021-12-27 20:38

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

Об этом рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Незначительное и разнонаправленное движение курса по итогам недели говорит о том, что доллар по отношению к гривне нашел свое временное равновесие вблизи текущих значений. В последнюю неделю года от него не стоит ждать сильных движений (в отсутствии геополитического форс-мажора)", - сказал он.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,19 до 27,27 грн (+0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,26/27,28 до 27,25/27,27 грн (-0,04%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,10/27,30 до 27,11/27,31 грн (+0,04%/+0,01%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%.

Отметим, международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.