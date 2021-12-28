Политика В Слуге народа готовят масштабную чистку своих рядов - списки на исключение составлены

2021-12-28 09:55

Партия Слуга народа собирается применить императивный мандат, чтобы "почистить ряды" местных депутатов. Об этом сообщила глава партии Елена Шуляк в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодняшний день все областные организации готовят соответствующие списки. Они их подготовят в этом году, то есть, чтобы уже в январе-феврале 2022-го мы могли применить эту процедуру.

Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения: их примут областные организации, а утвердит руководство партии. Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение", - рассказала Шуляк.

При этом в партии пока не знают, сколько из 6,4 тысяч депутатов на местах могут исключить из партии.