Коронавирус В Евросоюзе вакцинированы от коронавируса уже более 78% взрослого населения

2021-12-29 08:26

В Евросоюзе за год от коронавируса привили 78% взрослого населения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС", - сказала она.

Также Фон дер Ляйен подчеркнула важность вакцинации, особенно в условиях распространения штамма омикрон, отметив также особое значение бустерной прививки.

Глава ЕК поблагодарила работникам здравоохранения, "которые в эти времена обеспечивали безопасность нас и наших сообществ".