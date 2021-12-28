Политика В Польше не исключают любого варианта развития событий на границе Украины и РФ

2021-12-28 17:15

 

Глава Кабинета президента Польши Павел Шрот заявил о том, что польские власти не исключают любого варианта развития ситуации на границе Украины с Россией.

По словам Шрота, Польша сохраняет тесное сотрудничество с Украиной.

Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе – как от польских служб, так и от союзников Польши.

«Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация – серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент (Дуда – ред.) встречался с Президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время – это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное», - рассказал Шрот

Он подчеркнул, что президент Польши очень поддерживает Украину, «когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократическом устройстве».

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