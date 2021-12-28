Коронавирус "Ковидная тысяча": сколько украинцев получили выплаты и на что тратят деньги

2021-12-28 20:12

 

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Украины рассказал, что более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение "ковидной тысячи". Большинство этих денег тратят на книги.

Об этом сообщает Офис президента.

В ходе совещания у главы государства Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "еПоддержка". Премьер уточнил, что специальные счета в банках на получение этих денег открыли 6,6 млн граждан страны.

По его словам, через "Ощадбанк" на спецсчета перечислено более 3,6 млрд гривен. Из них украинцы уже потратили свыше 365 млн гривен. Глава правительства добавил, что 35% этих средств граждане потратили на книжки, 32% - на посещение кинотеатров, 11% - железнодорожные билеты и 10% - на другие направления.

Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

На сегодняшний день перечень услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу", выглядит следующим образом:

  • железнодорожные и авиабилеты по Украине;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей, выставочный центр или на концерт;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.
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