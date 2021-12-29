Коронавирус Тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году: "Тем, кто подаст заявку после 29 декабря..."

2021-12-29 20:05



Более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявление на получение 1 тыс. грн от государства в рамках программы «єПідтримка».

Всего 6,6 млн. граждан Украины открыли специальные счета в банках. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского 28 декабря, пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Дениса Шмыгаля, через Ощадбанк на спецсчета украинцев перечислено более 3,6 млрд грн, из которых граждане уже потратили более 365 млн грн. По информации правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книжную продукцию, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – на железнодорожные перевозки и 10% на другие направления.

Первый этап программы "єПідтримка", по которой выплачивают деньги за вакцинацию, завершится 29 декабря. Однако в Дії успокоили, что віплаті продолжатся в 2022 году.

"Подавайте заявку в Дії и ждите 1000 гривен от государства... Тем, кто подаст заявку после 29 декабря,

Отметим, по данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.