Политика Зеленский созывает СНБО на завтра: что будут рассматривать

2021-12-29 21:27

Завтра, 30 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны

Стало известно, о чем будут говорить на заседании и какие темы поднимать.

Как сообщает РБК-Украина, на заседании СНБО рассмотрят: вопросы безопасности, ситуацию в энергетике эпидемиологическую ситуацию в стране.

Есть сведения, что заседание запланировано на 15 часов.

На данный момент неизвестно будет ли СНБО вводить новые санкции.

Кстати, заседание СНБО перенесли именно на 30 декабря, так как президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский стал разочарованием года в украинской политике.