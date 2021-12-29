Политика Зеленский созывает СНБО на завтра: что будут рассматривать

2021-12-29 21:27

 

Завтра, 30 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны

Стало известно, о чем будут говорить на заседании и какие темы поднимать.

Как сообщает РБК-Украина, на заседании СНБО рассмотрят: вопросы безопасности, ситуацию в энергетике эпидемиологическую ситуацию в стране.

Есть сведения, что заседание запланировано на 15 часов.

На данный момент неизвестно будет ли СНБО вводить новые санкции.

Кстати, заседание СНБО перенесли именно на 30 декабря, так как президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский стал разочарованием года в украинской политике.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кузьмин: Зеленский за год закрыл пять телеканалов потому, что все они призывали к миру и к нормализации отношений с РФ

2021-12-29 14:53

Зеленский делает все, чтобы Путина в Украине встречали с хлебом и солью?

2021-12-29 14:18

Закрыв два телеканала, Зеленский показал, что реальной оппозицией в Украине является Медведчук, а не Ахметов

2021-12-29 11:37

Владимир Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности

2021-12-29 10:12

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский созывает СНБО на завтра: что будут рассматривать

2021-12-29 21:27

Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу

2021-12-29 20:32

Украина подписала с Еврокомиссией ядерное соглашение

2021-12-29 19:37

Кулеба оценил отношения Украины, ЕС и НАТО в 2021 году

2021-12-29 19:10
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский созывает СНБО на завтра: что будут рассматривать 2021-12-29 21:27
Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу 2021-12-29 20:32
Украина подписала с Еврокомиссией ядерное соглашение 2021-12-29 19:37
Кулеба оценил отношения Украины, ЕС и НАТО в 2021 году 2021-12-29 19:10