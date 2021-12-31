Коронавирус Ученые уверены, что высокая смертность от COVID-19 не повторится - омикрон менее опасен

2021-12-31 08:26

Известный британский иммунолог Джон Белл заявил, что высокая смертность от COVID-19 уже позади, ведь Омикрон не имеет таких серьезных последствий, как другие штаммы, передает The Guardian.

Белл, профессор Оксфордского университета и советник правительства Британии, рассказал журналистам, что «большинство людей проводят (после заражения, – прим.) в больнице относительно немного времени». Также он добавил, что меньшее количество пациентов после заражения нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Ужасные сцены, которые мы видели год назад, с переполненными реанимациями и большим количеством смертей, — это уже история, на мой взгляд. И я считаю, что это уже скорее всего не повторится", — заявил Джон Белл, выступая на радио.

Он добавил, что в результате вакцинации и серьезного отношения граждан к пандемии новая волна уже не так смертельна.