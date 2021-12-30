Коронавирус "Может привести к цунами случаев": в ВОЗ бьют тревогу из-за "Дельты" и "Омикрона"

2021-12-30 17:21

 

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут вызвать новую волну заболеваемости в мире.

Об этом он заявил во время брифинга, который транслировался в Twitter.

По его словам, из-за возможного лавинообразного характера роста заболеваемости, может усилиться нагрузка на системы здравоохранения.

"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - глава ВОЗ.

Он также подчеркнул сильную заразность варианта коронавируса "Омикрон".

Напомним, в Украине было выявлено еще пять новых случаев заболевания штаммом коронавируса "Омикрон". В частности этот вариант Covid-19 обнаружен в Киеве и Киевской области, Днепре и Львове. По состоянию на 29 декабря в Украине обнаружено шесть случаев заболевания "Омикроном".

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Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве и Полтавской области 2021-12-30 13:43