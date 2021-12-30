Коронавирус Стало известно, кому противопоказано вакцинироваться от коронавируса

2021-12-30 16:51

 

Противопоказания к вакцинации против COVID-19 имеет менее одного процента граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

"По данным октябрьского опроса, проведенного по заказу ЮНИСЕФ, почти четверть украинцев, не желающих вакцинироваться от COVID-19, считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной болезни. На самом деле людей с противопоказаниями к вакцинации менее 1% от взрослого населения Украины", - говорится в сообщении.

Специалисты ЦОЗ пояснили, что вакцинация полностью противопоказана только тем, у кого наблюдалась тяжелая аллергическая реакция на первую дозу COVID-препарата или один из его компонентов.

В тоже время они утверждают, что вакцинироваться людям с сахарным диабетом, эндокринными заболеваниям и имеющим сердечно-сосудистые заболевания нужно в первую очередь, так как у них болезнь протекает тяжелее и может давать серьезные осложнения.

Кроме того, сделать прививку от коронавирусной болезни можно тем, у кого есть заболевания щитовидной железы и онкоболезни. А вот пациентам, проходящим химиотерапию, следует посоветоваться со своим лечащим врачом, относительно оптимальных сроков вакцинации.

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