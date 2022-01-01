Экономика США повысят учетную ставку доллара: чем это грозит гривне

2022-01-01 12:00

 

Федеральная резервная система намерена в 2022 году существенно повысить учетную ставку по доллару с целью сдерживания инфляции, что закономерно вызовет уход капитала с рискованных рынков развивающихся стран в более надежные активы, как, например, ценные бумаги правительств США, Японии или Германии. В результате таких процессов Украину ждет ослабление национальной валюты.

Об этом пишет “Апостроф”.

"Уже вскоре после повышения учетной ставки в США в нашем лексиконе появится новое часто употребляемое слово – "тейперинг", – рассказал глава Совета по иностранным инвестициям и экономическому развитию Украины Роман Бабицкий. – То есть – сворачивание экономических стимулов и переход к жесткой монетарной политике”.

Для Украины это будет означать значительное сокращение предложения доллара на валютном рынке и ослабление курса гривны".

Также, по мнению эксперта, с высокой вероятностью в следующем году мы уже не увидим такие высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, как в нынешнем.

"Поэтому, хотя в этом году Украина снова получила высокий урожай зерновых и будет активно их экспортировать, валютная выручка будет ниже", – прогнозирует Роман Бабицкий.

Также неизвестно, сохранится ли в следующем году поток поступлений от трудовых мигрантов. По мнению Анатолия Кинаха, он может значительно сократиться под действием анонсированных властями жестких мер по декларированию доходов, налоговых проверок и давлению на малый и средний бизнес. Это может вынудить украинских "заробитчан" перераспределить свои средства и более активно инвестировать за границей вместо того, чтобы присылать деньги в Украину.

subscriber subscriber

Еще по теме

В чем встречать Новый год 2022: какие цвета выбрать знакам Зодиака

2021-12-31 23:00

Украинцы перестали покупать битые авто из США: почему это стало невыгодно

2021-12-31 17:34

В январе курс доллара будет совсем другим: прогноз на начало года

2021-12-30 18:15

Евросоюз затребовал возможности участвовать в переговорах США и РФ по Украине

2021-12-29 14:20

Еще новости в разделе "Экономика"

США повысят учетную ставку доллара: чем это грозит гривне

2022-01-01 12:00

НБУ будет рассчитывать курсы валют по-новому: что изменится с января 2022 года

2021-12-31 18:00

Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на конец декабря

2021-12-27 20:38

Доллар в 2022 году: сколько придется платить украинцам

2021-12-26 14:30
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

США повысят учетную ставку доллара: чем это грозит гривне 2022-01-01 12:00
НБУ будет рассчитывать курсы валют по-новому: что изменится с января 2022 года 2021-12-31 18:00
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на конец декабря 2021-12-27 20:38
Доллар в 2022 году: сколько придется платить украинцам 2021-12-26 14:30