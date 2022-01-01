Экономика США повысят учетную ставку доллара: чем это грозит гривне

2022-01-01 12:00

Федеральная резервная система намерена в 2022 году существенно повысить учетную ставку по доллару с целью сдерживания инфляции, что закономерно вызовет уход капитала с рискованных рынков развивающихся стран в более надежные активы, как, например, ценные бумаги правительств США, Японии или Германии. В результате таких процессов Украину ждет ослабление национальной валюты.

Об этом пишет “Апостроф”.

"Уже вскоре после повышения учетной ставки в США в нашем лексиконе появится новое часто употребляемое слово – "тейперинг", – рассказал глава Совета по иностранным инвестициям и экономическому развитию Украины Роман Бабицкий. – То есть – сворачивание экономических стимулов и переход к жесткой монетарной политике”.

Для Украины это будет означать значительное сокращение предложения доллара на валютном рынке и ослабление курса гривны".

Также, по мнению эксперта, с высокой вероятностью в следующем году мы уже не увидим такие высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, как в нынешнем.

"Поэтому, хотя в этом году Украина снова получила высокий урожай зерновых и будет активно их экспортировать, валютная выручка будет ниже", – прогнозирует Роман Бабицкий.

Также неизвестно, сохранится ли в следующем году поток поступлений от трудовых мигрантов. По мнению Анатолия Кинаха, он может значительно сократиться под действием анонсированных властями жестких мер по декларированию доходов, налоговых проверок и давлению на малый и средний бизнес. Это может вынудить украинских "заробитчан" перераспределить свои средства и более активно инвестировать за границей вместо того, чтобы присылать деньги в Украину.