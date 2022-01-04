Экономика На сколько за год вырос госдолг Украины - стали известны реальные данные Минфина

2022-01-04 15:47

За 11 месяцев 2021 года госдолг Украины вырос на 4,31% в долларовом эквиваленте и на 19,46% – в гривневом. 

Как свидетельствуют данные на сайте Минфина, перед новым годом совокупный госдолг вырос на 1,64% в долларах и составил $94,15 млрд, а в гривне на 4,92% - до 2,558 трлн грн. Прямой госдолг в ноябре в долларовом выражении вырос на 0,96% – до $82,99 млрд, в гривневом – на 4,22%, до 2,255 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 1,47% - до $45,68 млрд (в гривне – на 4,71%, до 1,241 трлн грн).

Гарантированный государством долг за месяц в долларовом эквиваленте вырос на 7% - до $11,15 млрд, в гривне – на 10,41%, до 303,24 млрд грн.

Согласно данным, доля обязательств в евро снизилась до 13,07%, в гривне - до 36,18%, в иене – до 0,55%, тогда как в долларах США выросла до 35,53%, в СПЗ - до 14,04%.

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