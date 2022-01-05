Политика Россия периодически задерживает грузовые суда из Украины в Азовском море

2022-01-05 22:00

За декабрь 2021 года средняя продолжительность искусственного задержания украинских судов со стороны России, которые шли в порты Азовского моря, составляет свыше 20 часов, а для судов, которые шли из Мариуполя и Бердянска с экспортными грузами – 45,5 часа.

Об этом пишет «Укринформ», ссылаясь на мониторинговую группу Института Черноморских стратегических исследований и редакция BlackSeaNews.

«За декабрь 2021 года средняя продолжительность искусственного содержания со стороны РФ судов, идущих в украинские порты Азовского моря – Мариуполь, Бердянск, - составила 20,3 часа (в ноябре – 14,1, в среднем за 2020 год – 23,5; ). Всего в декабре 2021 года транзитом через Керченский пролив из Черного моря в направлении украинских портов Азовского моря – Мариуполя и Бердянска – прошли 60 судов», - говорится в сообщении.

Также по данным, средняя продолжительность задержания со стороны Российской Федерации перед Керченским проливом судов, идущих из Мариуполя, Бердянска с экспортными грузами в декабре 2021 года составила 45,5 часа (в среднем за 2020 год – 29,6; в ноябре – 35,5).

Как мы уже сообщали, в акватории Черного моря корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместную тренировку типа «PASSEX». Отмечается, что целью тренировки было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обучения и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.