Коронавирус В Украине второй день растет число новых случаев COVID-19, лидируют Киев и Львовская область

2022-01-06 12:15

В Украине за сутки выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом. Это существенно больше показателя за вторник.

Прирост продолжается вторые сутки подряд, сообщает Минздрав в четверг, 6 января.

Среди новых заболевших детей – 240, медработников – 182. В больницы попали 2082 человека. При этом летальных исходов – 187, а выздоровели – 9 121 человек.

Больше всего заболевших выявили в Киеве (1173) Львовской области (400) и Харьковской области (397).

За все время пандемии в Украине заболели 3 689 291 человек, выздоровели – 3 500 914, летальных исходов – 96 896.