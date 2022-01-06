Коронавирус В Украине второй день растет число новых случаев COVID-19, лидируют Киев и Львовская область

2022-01-06 12:15

В Украине за сутки выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом. Это существенно больше показателя за вторник.

Прирост продолжается вторые сутки подряд, сообщает Минздрав в четверг, 6 января.

Среди новых заболевших детей – 240, медработников – 182. В больницы попали 2082 человека. При этом летальных исходов – 187, а выздоровели – 9 121 человек.

Больше всего заболевших выявили в Киеве (1173) Львовской области (400) и Харьковской области (397).

За все время пандемии в Украине заболели 3 689 291 человек, выздоровели – 3 500 914, летальных исходов – 96 896.

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В Украине началась онлайн запись на бустерную прививку - какие вакцины применяются 2022-01-06 09:03
В Украине вводят новые COVID-сертификаты для вакцинированных: кого это коснется 2022-01-05 21:17