Число новых случаев COVID-19 в Украине снова выросло - ситуация по областям
2022-01-07 14:12
В Украине за минувшие сутки зафиксировано более семи тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня, когда выявили 6 632 новых больных.
"За сутки зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 203)", - сообщает Минздрав.
Сколько новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в регионах:
- Винницкая область – 323
- Волынская область – 76
- Днепропетровская область – 276
- Донецкая область – 218
- Житомирская область – 324
- Закарпатская область – 154
- Запорожская область – 159
- Ивано-Франковская область – 505
- Киев – 904
- Киевская область – 272
- Кировоградская область – 54
- Луганская область – 87
- Львовская область – 494
- Николаевская область – 163
- Одесская область – 228
- Полтавская область – 270
- Ровенская область – 163
- Сумская область – 379
- Тернопольская область – 366
- Харьковская область – 652
- Херсонская область – 120
- Хмельницкая область – 300
- Черкасская область – 241
- Черновицкая область – 133
- Черниговская область – 316