Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине снова выросло - ситуация по областям

2022-01-07 14:12

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более семи тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня, когда выявили 6 632 новых больных.

"За сутки зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 203)", - сообщает Минздрав.

Сколько новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в регионах: