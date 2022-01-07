Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине снова выросло - ситуация по областям

2022-01-07 14:12

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более семи тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня, когда выявили 6 632 новых больных. 

"За сутки зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 203)", -  сообщает Минздрав.

Сколько новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в регионах:

  • Винницкая область – 323
  • Волынская область – 76
  • Днепропетровская область – 276
  • Донецкая область – 218
  • Житомирская область – 324
  • Закарпатская область – 154
  • Запорожская область – 159
  • Ивано-Франковская область – 505
  • Киев – 904
  • Киевская область – 272
  • Кировоградская область – 54
  • Луганская область – 87
  • Львовская область – 494
  • Николаевская область – 163
  • Одесская область – 228
  • Полтавская область – 270
  • Ровенская область – 163
  • Сумская область – 379
  • Тернопольская область – 366
  • Харьковская область – 652
  • Херсонская область – 120
  • Хмельницкая область – 300
  • Черкасская область – 241
  • Черновицкая область – 133
  • Черниговская область – 316
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