Коронавирус В Украине разрешили бустерную вакцинацию всех совершеннолетних - какие препараты применят

2022-01-07 21:36

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ, которым предусмотрено получение бустерной дозы вакцины всем украинцам, достигшим совершеннолетия.

Как сообщил глава МОЗ в Facebook, бустерная доза вакцины предназначена для усиления защиты от Covid-19 и колется спустя время после полного курса вакцинации.

Кроме того, министр здравоохранения акцентировал, что на бустерную дозу препарата могут рассчитывать вакцинированные любой признанной в Украине вакциной.

Независимо от того, какой вакциной человек вакцинировался изначально, для бустера будут отдавать приоритет вакцинам Moderna и Pfizer.

Кроме того, медик уточнил, что желаемый срок введения бустерной дозы препарата - от 6 до 9 месяцев со дня получения второй прививки от Covid-19.

После проведения процедуры можно будет получить новий ковид-документ, подтверждающий вакцинацию и действующий 270 суток с даты выдачи документа.

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