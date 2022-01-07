Коронавирус Когда закончится пандемия коронавируса - в ВОЗ дали ответ, но назвали одно условие

2022-01-07 20:34

Всемирная организация здравоохранения призывает весь мир объединиться для окончания пандемии коронавируса в течение нынешнего года, передает информационное агенство Синьхуа.

«Все хотят вернуться к нормальной жизни, привычно отпраздновать новогодне-рождественские праздники. Но сейчас лучше отменить мероприятия и отпраздновать позже, чем праздновать и горевать по их окончанию. Нам нужно защитить себя сейчас», - сообщили в ВОЗ.

Штамм «Омикрон», по данным организации, зафиксирован уже в десятках стран, новый вариант не более тяжелый, чем вариант «Дельта», но, возможно, более заразный и устойчивый к вакцинам.

В ВОЗ заявили, что «чтобы покончить с пандемией в нынешнем году, мы должны покончить с неравенством в распределении вакцин».