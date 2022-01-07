Коронавирус Когда закончится пандемия коронавируса - в ВОЗ дали ответ, но назвали одно условие

2022-01-07 20:34

Всемирная организация здравоохранения призывает весь мир объединиться для окончания пандемии коронавируса в течение нынешнего года, передает информационное агенство Синьхуа.

«Все хотят вернуться к нормальной жизни, привычно отпраздновать новогодне-рождественские праздники. Но сейчас лучше отменить мероприятия и отпраздновать позже, чем праздновать и горевать по их окончанию. Нам нужно защитить себя сейчас», - сообщили в ВОЗ.

Штамм «Омикрон», по данным организации, зафиксирован уже в десятках стран, новый вариант не более тяжелый, чем вариант «Дельта», но, возможно, более заразный и устойчивый к вакцинам.

В ВОЗ заявили, что «чтобы покончить с пандемией в нынешнем году, мы должны покончить с неравенством в распределении вакцин».

subscriber subscriber

Еще по теме

Бустерная вакцина от коронавируса, Минздрав издал приказ: "Первыми смогут получить дозу..."

2022-01-04 18:00

Когда Украина закупит у Pfizer инновационное лекарство от коронавируса, договор уже подписан

2022-01-04 10:53

Стало известно, кому противопоказано вакцинироваться от коронавируса

2021-12-30 16:51

Кабмин максимально упростил процедуру госрегистрации лекарств от коронавируса

2021-12-30 13:11

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине разрешили бустерную вакцинацию всех совершеннолетних - какие препараты применят

2022-01-07 21:36

Когда закончится пандемия коронавируса - в ВОЗ дали ответ, но назвали одно условие

2022-01-07 20:34

Число новых случаев COVID-19 в Украине снова выросло - ситуация по областям

2022-01-07 14:12

Зараженным коронавирусом медикам отменили самоизоляцию и разрешили выходить на работу

2022-01-07 09:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине разрешили бустерную вакцинацию всех совершеннолетних - какие препараты применят 2022-01-07 21:36
Когда закончится пандемия коронавируса - в ВОЗ дали ответ, но назвали одно условие 2022-01-07 20:34
Число новых случаев COVID-19 в Украине снова выросло - ситуация по областям 2022-01-07 14:12
Зараженным коронавирусом медикам отменили самоизоляцию и разрешили выходить на работу 2022-01-07 09:40