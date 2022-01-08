Столтенберг не исключил, что дипломатия с РФ потерпит поражение

Новая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и будет дорого стоить России, подчеркнул глава НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что дипломатический подход к сдерживанию России от новой агрессии в отношении Украины может не принести результатов. Об этом он заявил во время выступления в пятницу, 7 января.
По его словам, Альянс должен быть готовым к такому сценарию.
"Мы должны быть готовы, что дипломатия потерпит поражение. Сегодня министры подчеркнули, что новая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и будет дорого стоить России", - сказал Столтенберг.
Напомним, что ранее Столтенберг провел переговоры о ситуации в Украине. Генсек НАТО обсудил с лидерами Швеции и Финляндии наращивание российских войск в Украине и у ее границ.