Политика Столтенберг не исключил, что дипломатия с РФ потерпит поражение

2022-01-08 14:30

Новая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и будет дорого стоить России, подчеркнул глава НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что дипломатический подход к сдерживанию России от новой агрессии в отношении Украины может не принести результатов. Об этом он заявил во время выступления в пятницу, 7 января.

По его словам, Альянс должен быть готовым к такому сценарию.

"Мы должны быть готовы, что дипломатия потерпит поражение. Сегодня министры подчеркнули, что новая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и будет дорого стоить России", - сказал Столтенберг.

Напомним, что ранее Столтенберг провел переговоры о ситуации в Украине. Генсек НАТО обсудил с лидерами Швеции и Финляндии наращивание российских войск в Украине и у ее границ.