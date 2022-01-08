Политика Столтенберг не исключил, что дипломатия с РФ потерпит поражение

2022-01-08 14:30

 

Новая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и будет дорого стоить России, подчеркнул глава НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что дипломатический подход к сдерживанию России от новой агрессии в отношении Украины может не принести результатов. Об этом он заявил во время выступления в пятницу, 7 января.

По его словам, Альянс должен быть готовым к такому сценарию.

"Мы должны быть готовы, что дипломатия потерпит поражение. Сегодня министры подчеркнули, что новая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и будет дорого стоить России", - сказал Столтенберг.

Напомним, что ранее Столтенберг провел переговоры о ситуации в Украине. Генсек НАТО обсудил с лидерами Швеции и Финляндии наращивание российских войск в Украине и у ее границ.

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Политика

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Кремль поставил Казахстану условие по Украине 2022-01-08 12:00
Администрация Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger, - NBC 2022-01-08 11:00
Российские войска окружили Украину с трех сторон и готовятся к вторжению, - NYT 2022-01-08 10:00