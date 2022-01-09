Коронавирус Больше не в зоне высокого риска. Германия упрощает правила въезда для украинцев

2022-01-09 12:00

С 9 января Украина больше не входит для Германии в число стран с повышенным риском COVID

Начиная с 9 января, Украина исключается из списка стран повышенного риска в отношении COVID для Германии, сообщает DW со ссылкой на данные немецкого Института Роберта Коха (RKI).

С 10 октября прошлого года въезд в Германию для наших граждан разрешался лишь в случае острой необходимости или только при наличии полного курса вакцинации от коронавируса. Также перед въездом в страну нужно было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде.

Ранее те граждане Украины, которые имели право на въезд в Германию, но не были полностью привиты, должны были обязательно пробыть на 10-дневном карантине. Выйти из него можно было только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

Какие условия въезда в Германию с 9 января

С воскресенья, 9 января, действовавшие ранее специальные правила не будут применяться к туристам из Украины. Они будут подлежать только общим правилам въезда в Германию: все туристы старше 6 лет обязаны предъявить один из трех таких документов:

негативный ПЦР или антиген-тест на коронавирус; сертификат о полном курсе вакцинации; справку о недавнем выздоровлении.

Детали о сдаче ПЦР-тестов перед въездом в страну

Согласно данным интерактивной карты украинского МИДа, тест на COVID-19 (тест на антигены или ПЦР-тест) должен пройти максимум за 48 часов до запланированного момента въезда.

В случае прибытия транспортом компании-перевозчика (например, авиакомпании) ПЦР-тест разрешается пройти максимум за 48 часов до запланированного момента начала перевозки (например, времени вылета).

Тест на антиген разрешается также пройти максимум за 48 часов до планируемого момента начала перевозки, если оно осуществляется компанией-перевозчиком.