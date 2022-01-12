Коронавирус Еще одна европейская страна сегодня ужесточает карантинные ограничения

2022-01-12 15:15

Власти Швеции ввели новые ограничения из-за всплеска заболеваемости COVID-19, сообщает The Local.

"Несомненно, ситуация ухудшилась. Распространение инфекции в Швеции находится на исторически высоком уровне", - сказала премьер-министр Магдалена Андерссон.

Уже с 12 января бары и рестораны в Швеции будут обязаны закрываться в 23:00. Будет действовать ограничение по количеству человек в помещении в одной компании - не более восьми. Для посетителей публичных мероприятий с участием от 50 до 500 человек должны быть предусмотрены сидячие места. Необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации.

В свою очередь людям по возможности советуют работать удаленно.

"Я хочу настоятельно подчеркнуть, что все, кто может работать дома, должны это делать", - добавила Андерссон.

В то же время университеты не будут вынуждены переходить на дистанционное обучение, а смогут "использовать его как инструмент" для ограничения переполненности. Экзамены же будут проходить очно, но с соблюдением противоэпидемических мер.