Коронавирус Боррель сделал предложение главам МИД стран ЕС по России

2022-01-11 16:37

Европейский союз хочет быть участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель якобы предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные гарантии безопасности", сообщает The New York Times со ссылкой на его письмо.

По данным американского издания, это письмо Боррель недавно прислал министрам иностранных дел ЕС. Политик настоял на том, что главной целью должно быть обеспечение участия Евросоюза в переговорном процессе с Россией. Он подчеркнул, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности. Боррель также инициировал прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Однако предложение Борреля поддержали не все министры иностранных дел, даже несмотря на то, что глава европейской дипломатии пообещал "полную согласованность и координацию с НАТО" при формулировании европейских предложений по "контролю над обычными вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности".

Россия требует от НАТО так называемых гарантий безопасности. В частности, Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть фактически – чтобы не предоставлял членство Украине. 10 января в Женеве между сторонами состоялись соответствующие переговоры. Президенты Джо Байден и Владимир Путин участия в них не принимали. В целом разговор длился 7 часов, однако ни о чем конкретном не удалось договориться.