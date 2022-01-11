Коронавирус Новый мировой рекорд. В США более 1,35 млн случаев коронавируса за сутки

2022-01-11 22:00

 

В США за минувшие сутки заразились коронавирусом более 1,35 млн человек. Это новый мировой рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Число госпитализированных с COVID-19 составило 135,5 тысяч человек, что превышает рекорд января прошлого года в 132 051 человек.

"Смертность составляет в среднем 1700 человек в день, по сравнению с примерно 1400 в последние дни - в пределах, наблюдавшихся ранее этой зимой", - говорится в сообщении.

По информации агентства, не все штаты страны успели опубликовать данные по заболеваемости за минувшие сутки, и окончательная цифра, вероятнее всего, будет еще выше.

Среднее число новых случаев за семь дней утроилось за две недели и достигло более 700 000 новых случаев ежедневно.

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