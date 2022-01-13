Число новых случаев COVID-19 резко возросло - лидируют Киев, Прикарпатье и Львовщина
2022-01-13 09:48
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 046 новых случаев коронавируса, что значительно превышает показатель минувшего дня, когда сообщалось о семи тысячах случаев.
Как сообщает Минздрав, за 24 часа госпитализировано 1 676 человек, зафиксирован 191 летальный случай. При этом, выздоровели 7 202 человека.
Сколько новых случаев заражения подтвердилось в регионах:
- Винницкая область – 510
- Волынская область – 88
- Днепропетровская область – 362
- Донецкая область – 354
- Житомирская область – 367
- Закарпатская область – 413
- Запорожская область – 222
- Ивано-Франковская область – 983
- Киев – 997
- Киевская область – 376
- Кировоградская область – 64
- Луганская область – 98
- Львовская область – 949
- Николаевская область – 174
- Одесская область – 508
- Полтавская область – 431
- Ровенская область – 273
- Сумская область – 510
- Тернопольская область – 389
- Харьковская область – 560
- Херсонская область – 95
- Хмельницкая область – 367
- Черкасская область – 293
- Черновицкая область – 313
- Черниговская область – 350