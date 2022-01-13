Коронавирус Число новых случаев COVID-19 резко возросло - лидируют Киев, Прикарпатье и Львовщина

2022-01-13 09:48

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 046 новых случаев коронавируса, что значительно превышает показатель минувшего дня, когда сообщалось о семи тысячах случаев.

Как сообщает Минздрав, за 24 часа госпитализировано 1 676 человек, зафиксирован 191 летальный случай. При этом, выздоровели 7 202 человека.

Сколько новых случаев заражения подтвердилось в регионах: