Коронавирус Число новых случаев COVID-19 резко возросло - лидируют Киев, Прикарпатье и Львовщина

2022-01-13 09:48

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 046 новых случаев коронавируса, что значительно превышает показатель минувшего дня, когда сообщалось о семи тысячах случаев. 

Как сообщает Минздрав, за 24 часа госпитализировано 1 676 человек, зафиксирован 191 летальный случай. При этом, выздоровели 7 202 человека.

Сколько новых случаев заражения подтвердилось в регионах:

  • Винницкая область – 510
  • Волынская область – 88
  • Днепропетровская область – 362
  • Донецкая область – 354
  • Житомирская область – 367
  • Закарпатская область – 413
  • Запорожская область – 222
  • Ивано-Франковская область – 983
  • Киев – 997
  • Киевская область – 376
  • Кировоградская область – 64
  • Луганская область – 98
  • Львовская область – 949
  • Николаевская область – 174
  • Одесская область – 508
  • Полтавская область – 431
  • Ровенская область – 273
  • Сумская область – 510
  • Тернопольская область – 389
  • Харьковская область – 560
  • Херсонская область – 95
  • Хмельницкая область – 367
  • Черкасская область – 293
  • Черновицкая область – 313
  • Черниговская область – 350
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