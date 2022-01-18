Коронавирус Для отказавшихся от вакцинации в Канаде вводят беспрецедентный налог

2022-01-18 10:12

В канадском Квебеке введут налог на взрослых, которые не хотят прививаться от COVID-19. Критики инициативы называют ее "конституционно уязвимой", но эксперты говорят, что провинция имеет на это право и оспаривание решения будет безуспешным.

Как сообщает GlobalNews, премьер-министр Франсуа Лего заявил, что штраф для невакцинированных будет "значительным".

Те, кто имеет медицинское освобождение от прививки, будут освобождены от налога.

Эксперты в области права говорят, что провинции имеют конституционное право взимать прямые налоги для оплаты таких услуг, как здравоохранение, и что с точки зрения справедливости имеет смысл заставить тех, кто создает наибольшую нагрузку на систему здравоохранения, платить за нее больше.

Такой налог станет беспрецедентным для Канады, хотя подобные меры ранее были введены в Греции, Италии и Австрии.