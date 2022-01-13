Политика Запуск "Северного потока-2" будет зависеть от развития событий в Украине – Боррель

2022-01-13 17:00

Запуск газопровода в случаи дэескалации будет находиться в руках европейских регуляторов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг "Северного потока-2" будет зависеть от развития событий в Украине и отношения России, передает "Интерфакс".

"Функционирование этой инфраструктуры, конечно, будет зависеть от развития событий в Украине и от отношения России. Вы не можете себе представить, что, с одной стороны, в случае чего мы вводим санкции, а с другой - открываем эту инфраструктуру. Очевидно, что это связано с военной ситуацией в Украине, но если все будет хорошо, если будет деэскалация, если ничего не произойдет, тогда от регулятора будет зависеть, заработает ли эта инфраструктура", - подчеркнул Боррель.

Дипломат подчеркнул, что руководство ЕС неоднократно озвучивало позицию по "ПП-2".

"Мы уже сказали все, что можно было сказать", – добавил Боррель.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, считает, что "Северный поток-2" якобы не имеет ничего общего с российской агрессией против Украины и призывает не связывать эти две вещи.

Киев пытается убедить немецких партнеров, что с учетом перманентной угрозы со стороны России, принимая во внимание двустороннюю договоренность между США и Германией, заключенную без участия Украины, судьба "Северного потока-2" не может быть только делом немецкого регулятора – Федерального сетевого агентства (именно он сейчас рассматривает вопросы сертификации трубопровода).

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