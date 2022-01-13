Коронавирус Омикроном заразятся все, но привитые перенесут легче – эксперт из США

2022-01-13 17:40

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предполагает, что в конечном итоге никому не удастся избежать сверхзаразного штамма коронавируса Омикрон, однако, вакцинированные люди перенесут это заражение легче. Об этом в среду, 12 января, сообщает телеканал CNN.

"Омикрон при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдет почти всех, - цитирует телеканал Фаучи.

Эксперт предполагает, что привитым также не удастся избежать заражения.

"А, возможно, и многие из них (…) очень вероятно, с некоторыми исключениями, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут", - сказал Фаучи.

Наиболее же серьезные последствия этого штамма, убежден инфекционист, испытают непривитые люди, по которым Омикрон нанесет "главный удар".

Телеканал отметил, что схожее мнение высказала во вторник и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок. На слушаниях в сенатском комитете Конгресса США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям она призвала к принятию мер по укреплению системы медицинского обеспечения в стране с учетом ожидаемого роста нагрузки на больницы из-за распространения омикрон-штамма.

"Думаю, сложно оценивать то, что сейчас происходит: большинство людей заразится ковидом, - приводит ее слова CNN. - И нам необходимо обеспечить гарантию того, что больницы сохранят свои функциональные возможности".

Во вторник телеканал со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщил о новом с начала пандемии рекордном показателе числа госпитализированных в стране с диагнозом COVID-19 - 145,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был установлен 14 января прошлого года, когда общее число госпитализированных с коронавирусом в США составило более 142,2 человек. За последние две недели, констатирует Си-эн-эн, общее число пациентов, одновременно проходящих лечение в больницах США, выросло более чем вдвое.

Напомним, накануне в ВОЗ заявили, что половина Западной Европы заразится COVID в течение полутора месяцев.

Омикрон не является легким заболеванием - ВОЗ